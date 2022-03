¿Will Smith podría perder el Oscar? Chris Rock no ha presentado cargos por golpe en vivo

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La noche de la 94 entrega de los Premios Oscar se volvió tendencia luego de ver al actor Will Smith subir al escenario, no solo para recibir el premio como mejor actor, sino que momentos antes golpeó en el rostro al comediante Chris Rock quien hizo un chiste sobre la esposa del protagonista de ‘Rey Richard’.

Al respecto, expertos en conducta de esta ceremonia analizaron si es posible que la Academia quite el galardón al actor por haber roto el código de conducta, mismo que fue publicado en 2017 derivado de los escándalos en torno a la conducta sexual en donde se manifestaron artistas con el movimiento #MeToo.

Este código de conducta enfatiza que los invitados a la ceremonia, están obligados a “defender los valores de la Academia”, por lo cual se deberán crear entornos de apoyo “y respeto por la dignidad humana”, situación que Smith violó al arremeter contra Rock en la transmisión en vivo.

“Además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomenta la creatividad”, informó Dawn Hudson, directora ejecutiva de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas.

De acuerdo con lo expuesto por la directora ejecutiva de La Academia, los miembros o invitados a la ceremonia que abusen de su status a fin de violar los estándares de decencia no tiene lugar, por lo que se condenó este tipo de violencia aunque, al momento, no se ha dicho algo concreto sobre si Will Smith deberá devolver la estatuilla o bien, podrá conservarla.

Mediante un mensaje de Twitter, los encargados de reconocer a lo mejor del séptimo artes escribieron:

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

Este tuit ha generado mucha polémica entre los internautas debido a que, si bien se manifiestan contra todo tipo de violencia, también han asegurado se ha dejado pasar por alto lo relacionado con Harvey Weinstein y demás personalidades que han sido señaladas de delitos sexuales y por lo cual La Academia nunca se pronunció.



No hay cargos

De acuerdo con la Policía de Los Ángeles, el presentador, actor y comediante, Chris Rock, no ha presentado cargos en contra de Will Smith; sin embargo, han manifestado que sí están al tanto de los hechos y por lo cual, se mantienen alerta ante cualquier acción que rock pueda usar contra el ganador del Oscar.

“El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, destacó la institución.

