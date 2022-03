Adiós 'Hoy': Tras besarse con actor y 'amorío' con productora, conductor abandona Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy, Raúl Araiza, fue cuestionado sobre si pagará o no una multa por publicitar un partido político en plena veda electoral en México, sin embargo, antes de hablar de más huyó de Televisa.

Y esque 'El Negro', quien lleva 14 años al aire en Hoy y es de los consentidos, fue uno de los famosos e influencers señalados en promocionar al partido político Verde Ecologista en las pasadas elecciones de junio del 2021.

Araiza ha desatado la polémica por todas las ocasiones en las que ha besado con compañeros actores y conductores como Lisardo, Paul Stanley, Jorge 'El Burro' Van Rankin y también el actor Julio Bracho. Este último en una telenovela.

Además, la semana pasada el periodista de espectáculos Álex Kaffie sacó a la luz que supuestamente Araiza habría tenido un amorío con su jefa en el matutino, la productora Andrea Rodríguez. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

La productora de televisión anda presumiendo que ya se almorzó al 'Negro' (es decir a Raúl Araiza)", escribió.

Tras estos escándalos, el conductor se ve envuelto en otro que sucedió el año pasado, pues luego de que trascendiera que los famosos que participaron en esta promoción política en plena veda electoral podrían pagar una multa de hasta 133 mil pesos, el mismo aclaró todo.

Aunque iba con prisa tras dejar los foros de Hoy este martes, Araiza negó estar enterado de alguna multa. A las afueras de Televisa, dijo:

No, no, no, en mi caso no me ha llegado nada, normal, nada, nada (de notificación)".

No obstante, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades si es necesario, aunque no quiso hablar mucho al respcto: "Yo creo que cada quién tendrá que arreglar su tema personal, yo supongo, pero no, sino con toda tranquilidad".

Y agregó: "Llevo 13 años estando tranquilo, o sea, es que yo he sido parte de y militante de... hablo por mí, entonces no, tranquilo amigos".

Antes de retirarse del lugar apenas un minuto después, Raúl bromeó con la idea de que su compañero Jorge 'El Burro'Van Rankin lo sacaría del problema si estuviera en algún aprieto económico.

Que vaya el Burro y me saqué él", dijo al escuchar que lo imaginaban juntando el dinero para pagar la multa.

La lista que publicó el Instituto Nacional Electoral contempla alrededor de 76 celebridades, además de un grupo de 50 influencers que deberán pagar una sanción por su acto.

Fuente: Canal de YouTube de Edén Dorantes y Agencia México e Instagram @negroaraiza