Adiós 'Hoy': Tras hundir a Galilea Montijo y escándalo gay, Televisa perdona veto a conductor

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy, quien fue vetado de Televisa y enfrentó un fuerte escándalo que lo puso al borde de la muerte, regresa a la televisora de San Ángel luego de haber traicionado a Galilea Montijo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Conductora de 'Me caigo de risa' deja el programa y se une a nuevo proyecto de Televisa

Se trata de Javier Porras Kuri, mejor conocido como Fabián Lavalle o 'Fabiruchis', quien estuvo en el elenco del programa Hoy durante varios años, encargado de la controversial sección de espectáculos llamada 'El Bombazo'.

Fue precisamente en esta sección que traicionó a Galilea Montijo y la hundió al revelar una exclusiva sobre su vida privada, ya que Lavalle soltaba "bombazos", es decir, alguna noticia fuerte sobre algún famoso.

Y esque en 2018, cuando l matutino celebraba 20 años al aire, Galilea se enteró en vivo que había sido Lavalle quien filtró la información de que ella estaba "muy enamorada" de una pareja en ese entonces, exhibiendo su romance a la luz pública.

Aunque la tapatía dijo que ya no importaba, todos catalogaron eso como un 'golpe bajo' por varios medios y compañeros del medio.

Este no fue el único escándalo en el que se vio involucrado, pues en 2007 sufrió un brutal ataque a manos de un supuesto sexoservidor en un hotel de la CDMX.

El comunicador acabó gravemente golpeado, en silla de ruedas y con collarín. Tras una guerra de declaraciones entre ambos, Lavalle se alejó un tiempo del medio, ya que incluso hubo rumores de que hubo supuestas drogas involucradas.

Lavalle enfrentó a la prensa y, con el rostro irreconocible, negó las acusaciones de su presunto agresor, quien terminó en la cárcel. Aunque permaneció algunos años vetado, ahora le levantaron el veto al presentador para acudir a famoso programa.

Y esque se presentó en el programa Más Noche de Israel Jaitovich con Shanik Berman, donde le tocó balconear a famosos en la sección 'Guerra de Chismes'.

Tras hacer pedazos a Ninel Conde por señalarla de estar más interesada en el dinero y lo material que en su hijo, exhibió a Jaitovich, pese a que él era el presentador.

Tras ser exhibido por Shanik quien reveló que siempre ha tenido fama de "codo" y "tacaño" con sus parejas, como cuando siempre le pedía a Anette Michel, cuando andaban hace casi 20 años, pagar la mitad de todo, Lavalle destapó a otra de sus ex.

Pensé en algo que no te va a gustar pero lo tengo que decir. Hay otra susodicha, se llama Ana La Salvia y la invitaste de fin de semana y ella me contó con su propia boca, que tuvo que comprarse sus propias botellitas de agua, porque Israel no le pagó. Que el hotel quería pagar a la mitad y a la hora del restaurante ella pidió una botella de vino cara e Israel le dijo: 'ni loco, la pagas tú'".