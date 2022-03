Adiós Televisa: Tras unirse a Chapoy y años retirada, villana de novelas reaparece desfigurada

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien tiene 5 años retirada de las telenovelas, dejó en shock a sus fans pues reapareció con el rostro desfigurado luego de haber dejado las filas de Televisa y haber hecho su debut en TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la reconocida estrella mexicana Laura Zapata, quien fue la villana por excelencia de exitosos melodramas de San Ángel como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata.

El año pasado la media hermana de Thalía sorprendió uniéndose por primera vez a las filas del Ajusco para concursar en MasterChef Celebrity México, del cual lamentablemente fue eliminada rumbo a la gran final.

Asimismo, este 2022 ahora la empresa TV Azteca le dio una nueva oportunidad y la contrató para ser juez de su nuevo reality show Music Battles México.

Hace unas semanas la apodada 'Jueza de Hierro' visitó a Pati Chapoy en su programa Ventaneando para hablar de este nuevo proyecto, luego de que se especulara que en Televisa estaba vetada de por vida por destrozar a la española Paz Vega por haber sido elegida para ser la nueva 'Catalina Creel' en el remake de Cuna de lobos (2019).

En su regreso a la pantalla de Azteca Uno, Zapata sorprendió a los televidentes por su apariencia y es que más de un internauta considera que ya se le pasaron los arreglitos en el rostro y que cada vez está más irreconocible.

Y hace unas horas, la exvillana de Televisa respondió a todos los ataques que recibe en las redes sociales burlándose de su apariencia física y reapareciendo desfigurada.

Laura grabó un video para Instagram en el que aparece usando un filtro que le deforma la cara pues la hace ver como si tuviera exceso de bótox en pómulos, ojos y frente, así como demasiado relleno en los labios.

No me he hecho nada ¡nada!, no empiecen a decir 'ay los filtros de la Zapata ¿qué se hizo?' no me hice nada, he dormido bien, tomado mucha agua, he hecho ejercicio, no me he hecho nada", expresa molesta.