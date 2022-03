Adiós TV Azteca: Tras volverse mujer y acabar 'desfigurado', galán de Televisa da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien habría dado un duro golpe a su carrera al protagonizar un incidente similar al que se vivió en los Premios Oscar, ya que propinó una cachetada en público a un reportero, se pronuncia sobre lo sucedido.

Se trata de Eduardo Yáñez, quien fue cuestionado sobre el incidente que se vivió en la pasada gala de los Premios Oscar, donde Will Smith agredió a Chris Rock tras hacer una broma sobre la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Como se recordará, Yáñez ya no tiene un contrato de exclusividad en Televisa luego de protagonizar telenovelas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa.

Aunque este año vuelve en Corazón Guerrero con una participación especial, el histrión se transformó en una mujer para la serie Mi tío, la cual se acaba de estrenar hace unos días, luciendo irreconocible.

Incluso, años atrás apareció en el programa Hoy luciendo muy diferente, pues tenía kilos de más y lucía 'desfigurado', pues contó que se automedicó por unos dolores que padecía y eso lo hizo hincharse.

Tras hablar en exclusiva para Ventaneando de TV Azteca sobre cómo fue caer en los excesos, Yáñez ahora fue abordado por la prensa luego de que se volviera tendencia al ser recordado por la bofetada que le dio a un periodista durante una alfombra roja.

Tajante, el actor comentó en entrevista para Despierta América que ya no quiere hablar del tema y pidió que ya no le preguntaran al respecto.

Yo pasé por eso hace más de 3 años y ya estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo, y ahora se suscitó esto anoche en los Oscares, muy desafortunado para todas las personas que están envueltas en esto y pues ya… ¿qué más puedo decir?".

Asimismo, el actor recordó que tras su exabrupto tuvo que reconocer su error públicamente.

Él sabrá por qué se descontroló, yo sé por qué me descontrolé yo, y en su momento me tocó pedir también disculpas, no pedir, sino ofrecer una disculpa".

Pese a esta situación, Yáñez recalcó que muchas ocasiones los artistas deben soportar todo tipo de burlas y no es nada agradable hacerlo: "Más bien lo dijo Will Smith, a veces están acostumbrados a que se diga de todo de nosotros, y nosotros tengamos que sonreír y seguir de largo, y hay veces que no logras detenerte".

Sobre los memes que surgieron en las redes y recordaron su acción, Eduardo comentó: "La verdad es que no le he querido dar importancia a esto porque es algo de lo que yo vengo huyendo desde hace más de 3 años y medio, o sea, voy a una entrevista y quien me vuelve a preguntar sobre lo mismo ya me da en la torre porque ya es un episodio que pasó en mi vida y ya quedó atrás".

Finalmente, Lalo bromeó con el comentario de que Eugenio Derbez estuvo presente tanto en la cachetada que él le dio a un reportero, como ahora en la que Will Smith le dio a Chris Rock.

Además siempre nos mira antes de que venga el momento, parece que nos está echando el guru guru, pero no, que bueno que lo mencionas y felicidades a él y a todo el equipo de trabajo por este Oscar de la película CODA, eso es lo que hay que resaltar, los momentos positivos, tanto del señor Smith, que también ganó un Oscar como Mejor Actor", remató.

