Ahogada en llanto, Adamari López hace dura revelación sobre su divorcio: "Pensaba que ahí era"

Miami, Estados Unidos.- Tras casi 12 meses de que Adamari López y Toni Acosta hicieran pública su abrupta separación, la actriz Amigas y Rivales, Mujer de Madera, Gata Salvaje, Locura de Amor y Camila, apareció ahogada en llanto durante una entrevista en donde hizo duras declaraciones sobre su divorcio.

De acuerdo con palabras de la juez de Así se Baila y presentadora de Hoy Día, jamás se imaginó que sería mamá soltera, ya que, en su entorno familiar siempre hubo mucho amor y era algo que buscaba para ella, pero lamentablemente las cosas no se dieron así con el bailarín español.

No me lo imaginaba (ser mamá soltera). Siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso, lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo, como todo siempre hay sus cosas pero fue un núcleo familiar muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que me sorprendió