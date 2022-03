Divorciada y sin trabajo: Tras traicionar a Chapoy y dejar Televisa, TV Azteca veta a conductora

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien decidió renunciar a Ventaneando luego de 14 años al aire y se fue a Televisa en medio de un fuerte pleito con Pati Chapoy, revela que TV Azteca la vetó.

Se trata de Atala Sarmiento, quien tras 24 años en el Ajusco decidió renunciar al programa de espectáculos en el 2018 luego de confesar que no estuvo de acuerdo con las condiciones que le estipulaban ejecutivos en un nuevo contrato.

Al rehusarse a firmarlo y al encontrar un "No" por respuesta al preguntar a altos mandos si había otro proyecto par ella, decidió salir del Ajusco. Todo esto en medio de roces que ventilaron al aire su compañeros, sobre todo Daniel Bisogno y su exjefa Pati Chapoy.

Y esque en entrevistas posteriores a su renuncia, Chapoy aseguró que Atala era una persona "envidiosa" y que "no podía mantener relaciones con otras personas". Atala por su parte se refirió al programa como un lugar "tóxico".

Tiempo después, Atala debutó en la competencia Televisa. Y esque fue contratada para unirse al elenco de Intrusos con varios exconductores de Ventaneando. Incluso, Atala asistió al programa Hoy, donde no fue bien recibida.

Como se recordará, ni Andrea Legarreta y Galilea Montijo quisieran estar presentes en su entrevista y optaron por irse del foro con su presencia, ya que supuestamente tenían conflictos que venían de años atrás.

Intrusos no alcanzó el rating esperado y terminó saliendo del aire, por lo que la guapa conductora optó por dejar México con su esposo tras dos divorcios e irse a vivir a España, donde vive alejada de la fama y los foros, pues asegura que no tiene interés en volver pronto.

Y aunque todos creían que Atala había hecho las paces con Pati y con sus excompañeros como Pedro Sola y Bisogno ya que en enero del 2021 apareció en Ventaneando a través de una videollamada para celebrar sus 25 años al aire, esto no fue así.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Atala fue cuestionada sobre si alguna vez podría volver a TV Azteca y dejó impactados a todos con su respuesta:

TV Azteca es muy especial para mí, pasé 24 años de mi vida entre sus foros, me dio muchas cosas, aprendí, crecí, ¿cómo no quererla después de tanto? desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno", escribió.