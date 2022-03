Jada Pinkett Smith rompe el silencio tras polémica por Will Smith y Chris Rock

Ciudad de México.- Después de que Will Smith protagonizara uno de los momentos más controversiales de los Premios Oscar tras golpear a Chris Rock por un chiste que hizo sobre su esposa, la misma Jada Pinkett Smith rompió el silencio para expresar como se encuentra tras el incidente.

La actriz recurrió a su perfil de Instagram para manifestar a sus seguidores que se encuentra en un proceso de sanación, publicando una imagen con dicha frase.

Cabe mencionar que Pinkett Smith padece alopecia areata, diagnóstico que reveló hace cuatro años y por lo cual decidió raparse la cabeza o usar turbantes. En su podcast Red Table Talk, relató lo que sucedió después de perder mechones enteros de cabello mientras se encontraba en la ducha.

No he hablado mucho del tema. No me resulta sencillo. Tengo problemas de pérdida de pelo. Cuando empezó a suceder estaba aterrorizada. Fue una de las pocas ocasiones en mi vida en las que me puse a temblar de miedo. Estaba como 'Oh, dios mío, ¿me estoy quedando calva?' Por eso me corté el pelo y lo sigo cortando", expresó en 2018.