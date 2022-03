Luto en 'Hoy': Tras 30 años en Televisa, polémico conductor llega al programa con una gran tristeza

Ciudad de México.- La mañana de este martes 29 de marzo el famoso conductor Arath de la Torre apareció en el programa Hoy con una muy triste noticia y confesó que de nueva cuenta estaba de luto.

El también actor, quien tiene 30 años de carrera en Televisa, se enfrentó a una difícil pérdida a finales del pasado 2021 pues murió su padre, el señor Armando Villanueva, y esta situación le trajo nuevos problemas en su salud mental.

Es un dolor inexplicable... estoy triste, y la verdad, no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele, me duelen mis hermanos y mi madre, que quedó sola, viuda, pero todos juntos somos una familia y seguramente vamos a salir adelante. Estoy muy triste, mi papá era ejemplar, nunca se vencía de nada, y pese a su enfermedad siguió adelante y no se quejaba a pesar de estar ciego, eso para mí es un ejemplo grande", declaró a la revista TVyNovelas.