Militares en Ucrania detienen a Lalo Salazar en transmisión en vivo con 'Burro' Van Rankin

Ciudad de México.- Lalo Salazar sufrió un momento complicado durante su cobertura en Ucrania, mientras se encontraba en un enlace con Jorge 'Burro' Van Rankin.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mundo ¡De no creerse! Presidente de Ucrania explota contra Occidente y los acusa de "cobardía"

El conductor de Miembros al Aire se comunicó con el periodista de guerra hasta Kiev, donde reporta todo lo relacionado con el conflicto entre dicho país y Rusia, pero fue en esa videollamada donde temió por su integridad.

Durante ese momento, algunos miembros del ejército se acercaron al corresponsal de Televisa para pedirle que dejara de compartir material o de lo contrario sería entregado a las autoridades.

Me pidieron que no grabara porque la antena es una posición estratégica y no quieren que grabemos nada estratégico", detalló Salazar.