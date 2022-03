Nerea Godínez manda duro mensaje a Octavio Ocaña: "No me consuela saber que sigues conmigo"

Ciudad de México.- A cinco meses de la inesperada muerte de Octavio Ocaña, su prometida, Nerea Godínez lo recordó con un duro mensaje en el que establecía que no le consuela la idea de saber que él sigue acompañándola.

Como muchos sabrán, la joven y el intérprete de 'Benito Rivers' mantenían una relación romántica que el pasado enero culminaría con su boda; sin embargo esto nunca ocurrió porque el histrión perdió la vida después de una persecución policíaca en el Estado de México, misma que aún no termina por aclararse del todo.

Este martes, 29 de abril, Godínez publicó un video en donde se ven varios momentos que vivió con el actor de Lola: Érase una vez, en los que se muestra un poco su faceta como padre, ya que, se le ve convivir con el hijo de la joven, así como el momento en el que llegó a vivir por primera vez con ella. El clip estaba ambientado con la canción: 'Sueños rotos' de la Quinta Estación.

Godínez aprovechó la publicación para mandarle, de cierta manera, un mensaje a quien fue su prometido, en el que dejó en claro que para ella no es un consuelo saber que él no la ha dejado.

Cinco meses saben a toda la vida y aún no logro descifrar qué me depara el futuro, lo único que sé es que ya no estás en él o al menos no físicamente. Honestamente nunca me será un consuelo saber que sigues conmigo, tu alma, tu vibra, tu ser. Pues ¿de qué me sirve sí no puedo abrazarte, besarte y tocarte?", explicó Nerea Godínez