Se desfiguró: Tras dejar las novelas y veto de TV Azteca, exactriz de Televisa reaparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Una querida actriz de novelas, quien ya tiene 18 años retirada de Televisa, causó tremendo shock pues la mañana de este martes 29 de marzo reapareció en la señal de TV Azteca a través de una entrevista que brindó al programa Venga la Alegría.

Se trata de la estrella uruguaya Bárbara Mori, quien hizo su debut en la actuación gracias a la empresa del Ajusco y su primer melodrama fue Tric-Trac en 1997 para después hacer otros como Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto.

Sin embargo, se dice que los ejecutivos de esta televisora acabaron vetando a la actriz de 44 años por traicionarlos con Televisa en 2004 cuando protagonizó la novela que marcó su carrera: Rubí.

Mori dio vida a la polémica villana que estelarizó la historia y se convirtió en toda una sensación de la televisión mexicana, pues luego de 18 años alejada de las novelas, sigue siendo recordada por este papel. Al final de la historia, la antagonista acaba desfigurada y sin un peso luego de todas sus travesuras.

Hace unas horas la exesposa de Sergio Mayer apareció en el matutino VLA a través de una entrevista en la que no habló sobre su carrera, sino la polémica que provocó Will Smith al golpear a Chris Rock en la reciente ceremonia de los Oscar.

Es difícil porque el señor Smith es una persona que admiro mucho y me parece un gran tipo y creo que a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y hacemos cosas que no están bien... Es hermoso defender a tu esposa pero no puedes defender a tu esposa violando a un ser humano , eso es lo que pienso", comentó desde el aeropuerto.

Sin embargo, Bárbara resaltó que el comportamiento del querido cantante y actor no fue el más adecuado y agregó que para ella lo mejor hubiera sido que Will no atacara a su colega:

La violencia no cabe en ningún lado . Estuve pensando hoy, porque obviamente porque es un tema de conversación, ¿qué hubiera sido bueno que él hiciera para defender a su esposa? Tal vez pararse en el escenario y tomar el micrófono y decir 'lo que estás haciendo no está bien, porque le estás faltando el respeto a mi esposa y por eso estamos como somos' , pero no le pegues", resaltó.

Y ya para finalizar, la protagonista de películas como Treintona, Soltera y Fantástica comentó: "Si me atacas y te respondo con agresión, aquí no hay comprensión, crecimiento, no hay enseñanza . Es agregación con agresión y ¿qué resultará de ello? , nada Si defendió a su esposa y a su familia entonces eso fue hermoso, pero se dejó llevar por un impulso".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y YouTube Tlnovelas