Se volvió mujer: Tras 30 años en Televisa, actor renuncia a su exclusividad y llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien estuvo más de 30 años en Televisa y renunció a su exclusividad para mudarse a Estados Unidos y hacer el salto al cine en el 2012, llega a Ventaneando y se une a Pati Chapoy.

Se trata de Eugenio Derbez, quien saltó a la fama en Televisa en programas como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ, donde hasta se transformó en mujer para varios personajes, sin embargo, ahora triunfó en los Premios Oscar pues la película en la que participó, CODA, ganó Mejor Película.

Tras regresar a México, el actor se enlazó con Ventaneando y habló de su triunfo:

Estoy muy contento por este triunfo que lo comparto con todo México y se lo dedico a México porque siempre he dicho que quien ha hecho mi carrera es el público, son los que ven mis películas y programas. No estaría donde estoy si no fuera porque la gente llena las salas de cine".