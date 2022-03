Shock en Televisa: Tras crisis, Erik Rubín llega a 'Hoy' y anuncia 'separación' de Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras hablar abiertamente de que han tenido problemas en su matrimonio, Erik Rubín, esposo de la conductora Andrea Legarreta, llega al programa Hoy y luego confirma que se separaría de ella. ¿Hay problemas tras 21 años de casados?

Y esque el actor y cantante acudió al matutino de Televisa para promocionar el Cumbia Machine Tour, sin embargo, al momento de empezar a ser entrevistado, Legarreta no estaba presente en el foro.

Sin embargo, poco después llegó Legarreta en ropa de ejercicio solamente a saludarlo y cuando se disponía a irse, Rubín le pidió que se quedara, por lo que ella accedió y se sentó junto a él en la entrevista.

Tras invitar al público a no perderse este gran espectáculo, fue que Rubín confesó que es posible que se separe de la madre de sus hijas por un tiempo. ¿Hay problemas entre la pareja?

Aunque en el pasado ambos se han sincerado al revelar que sí han considerado el divorcio y separarse al pasar por una racha difícil en su matrimonio, el cantante no se refirió a una separación sentimental, sino física, pues podría arrancar gira en Estados Unidos.

Al revelar de la invitación de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, el músico informó a reporteros a las afueras de Televisa que el proyecto de Cumbia Machine se podría expandir fuera de México.

Es un proyecto al que cualquier artista le gustaría sumarse. cantar estos temas emblemáticos es un premio y bueno ya iremos anunciando. Ayer tuve pláticas para una gira en Estados Unidos, creo que tendremos Cumbia Machine para rato".

Sobre la presencia de su exnovia, Paulina Rubio en la gira, Rubín confirmó que esto ya es un hecho.

Ya es un hecho, básicamente. Ella fue la que me habló para ver cuándo se podía. Inclusive ahorita chocaban las fechas que teníamos pero más adelante sí. Ella y muchos artistas, esque no siempre son los mismos, esa es la idea. Que nunca será igual, para que no se pierdan ninguna de las ediciones".

Sobre sus proyectos, el exTimbiriche confirmó que se integra a la obra José el soñador como El Faraón, personaje que interpreta Kalimba, ya que el OV7 será ahora el protagonista en vez de Carlos Rivera.

Viene 'José el soñador' que me integro el 20 de mayo como 'El Faraón'. Ya había tenido la oportunidad de interpretar a este personaje", contó.

Y finalmente, sobre la bioserie de Timbiriche, contó que siguen en pláticas: "De la serie no ha habido ningún avance. Estamos en pláticas pero no hemos anunciado nada porque no se ha concretado nada".

