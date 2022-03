Tras denuncia de Sasha Sokol, Rebecca Jones confirma que los abusos eran "normales" en la farándula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi tres semanas de que Sasha Sokol denunciara los abusos que sufrió por parte del productor Luis De Llano cuando apenas era una menor de edad, varios han sido los artistas que se han manifestado con respecto al tema, entre ellos Rebecca Jones, quien el pasado lunes, 28 de marzo dio escalofriantes declaraciones sobre el mundo de la farándula de la década de los 80's, 90's e incluso 2000.

De acuerdo con la publicación de la actriz de Cuna de Lobos y Para Volver a Amar, el primer encuentro que tuvo con Sokol fue durante una fiesta, cuando ella tenía 26 y la exTimbiriche tendría apenas 13 años, pero esto no impidió que la pequeña cantante fuera sometida a estar en una relación con Luis de Llano a quien presentó como sí fuera su novia e incluso la trataba como tal, algo que le desagradó a Jones, pero no hizo nada al respecto.

Yo tenía 26 años, así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis De Llano, a quien conocía, pues trabajé muy al principio de mi carrera con él. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí, siendo que el era un señor y tu una niña", comenzó el relato de Jones

Posteriormente, Jones reveló que, en aquel tiempo esto era algo muy común e incluso los artistas creían que esta situación era algo normal, pero que, sí actualmente fuera testigo de algo así sería algo reprobable, por lo que denunciaría a la persona en cuestión pese a que fuera su amigo.

Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría. Sin embargo, las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto, vivíamos tiempos de silencio y secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada; de sentirme agradecida y suertuda por nunca haber sido presa de nadie en un medio que podía ser sabido por todos, tan dañino y depredador. Era 'lo normal' decían algunos, venía con la chamba. Eso nos acostumbraron a pensar

Cabe señalar que este mismo martes, 29 de marzo, trascendió la noticia de que la esposa de Luis De Llano, Fabiola Lozano, le pidió el divorcio al productor tras enterarse de lo ocurrido con Sokol, puesto pese a que ella era consciente de su relación, ella pensaba que Sasha era mayor.

