Tras renunciar a TV Azteca y rechazo en 'Hoy', Cynthia Rodríguez queda fuera de 'VLA' y deja México

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz que Cynthia Rodríguez supuestamente renunciaría a Venga la Alegría, este martes la conductora ya no apareció en el programa de TV Azteca y miles de televidentes se encuentran en shock.

Como se recordará, hace apenas unas horas el periodista Álex Kaffie destapó que la exalumna de La Academia habría decidido dejar el matutino del Canal Azteca Uno, al que se integró en 2019, por "motivos personales y de pareja".

Me entero que la muy bella Cynthia Rodríguez se marcha de Venga la Alegría.... Hará el anuncio de su partida en los próximos días", reportó el columnista.

Asimismo, en días pasados el canal de YouTube El Borlote reportó que el contrato de exclusividad en el Ajusco estaba a punto de acabársele a Cynthia y que presuntamente, su novio Carlos Rivera estaba intentando de todo para que los ejecutivos de Televisa la aceptaran en sus filas.

Sin embargo, aseguraron que las súplicas del cantante no están dando frutos debido a que no estarían interesados en darle contrato a Cynthia por una supuesta "falta de talento" y mucho menos la llamarían para trabajar en Hoy o Cuéntamelo YA!.

Según cuentan en pasillos de Televisa, esta sería la tercera vez que Cynthia ha intentado negociar con ejecutivos de San Ángel pero ante el poco interés, la conductora se ha quedado vestida y alborotada pues nunca ha habido un intento serio para contratarla", aseguraron.

Aunque esta información aún no ha sido confirmada, la mañana de este martes 29 de marzo Rodríguez ya no apareció a cuadro en VLA y esto tiene muy preocupados a sus fans, quienes en las redes sociales no han dejado de preguntar por ella.

¿Es cierto que Cyn se va?".

¿Dejarán que se vaya Cynthia de verdad?".

Sin Cynthia no será igual el programa".

Pero cabe resaltar que la propia Cynthia ya había confirmado que por lo menos este día no estaría al aire en el programa pues publicó una selfie a través de sus historias de Instagram en donde se muestra tomando un vuelo.

Y por si eso fuera poco, la conductora también dejó entrever que salió de México y al parecer está de viaje en alguna zona de Europa, como España.

