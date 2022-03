Adiós 'Hoy': Tras veto de Televisa y perder exclusividad, protagonista de TV Azteca se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica protagonista de telenovelas de TV Azteca, quien renunció a su exclusividad en el Ajusco y fue vista en Televisa el año pasado, donde fue humillada por las conductoras del programa Hoy, llega a Venga la Alegría.

Se trata de la polémica influencer y actriz Bárbara de Regil, quien renunció a su contrato de exclusividad luego de 10 años en la empresa para irse a Telemundo a protagonizar Parientes a la fuerza, la cual resultó un fracaso en audiencia.

Como se recordará, el canal de YouTube de Chacaleo aseguró que TV Azteca y Televisa le habían impuesto a Bárbara una especie de veto por sus 'fracasos'. En TV Azteca por la traición con Televisa y en San Ángel por el tropiezo que fue el proyecto que hizo en Telemundo.

Mientras en TV Azteca la ven con recelo pues renunció a esa televisora para irse a Telemundo, en Televisa la han visto haciendo gestiones para su fichaje pero luego de que exhibieran su nuevo fracaso, ahora en San Ángel se están pensando dos veces su posible contratación", señalaron.

Aunque esto no ha sido confirmado, la protagonista de Rosario Tijeras y Bajo el alma fue humillada en el programa Hoy por las conductoras titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta, además del resto del elenco, quienes se burlaron de su presencia en Televisa.

Tras hacer bromas sobre la proteína que vende, terminaron rechazando la idea de que se integrara a la empresa, por lo que se rumora que habrían ordenado a la producción vetarla.

Aunque esto no se confirmó, nunca más volvió a la empresa ni al programa, pese a que se rumoraba que la televisora de San Ángel quería que firmara exclusividad con ellos por un importante proyecto.

Ahora, Bárbara deja más que claro que sigue en las filas del Ajusco pues este jueves 3 de marzo estará como invitada en el foro de Venga la Alegría, para dar un duro golpe al rating del programa Hoy, el cual la despreció.

¡Este jueves, @barbaraderegil nos visita en el foro de #VLA! ¡No te la pierdas mañana a las 8:55 AM por @aztecauno!", anunciaron en Instagram.

Usuarios por su parte no reaccionaron de manera positiva a la noticia, pues aseguraron que ya no verán la emisión de este jueves, ya que no les gusta la presencia de la actriz de 35 años.

