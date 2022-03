Adiós Televisa: Tras pedir limosna y romance lésbico, actriz 'renuncia' a 'Hoy' y vuelve a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien saltó a la fama en TV Azteca y quedó en la ruina durante la crisis laboral y económica por la pandemia, sale del clóset en Ventaneando y provoca polémica.

Se trata de Lolita Cortés, quien regresó a las pantallas del Ajusco, de donde fue despedida y perdió exclusividad tras años trabajando ahí en programas como La Academia, y en donde se declaró abiertamente bisexual, revelando que mantuvo un romance lésbico que ocultó.

Aunque estuvo en algunos proyectos en Televisa, al llegar la crisis por la pandemia, el medio artístico tuvo un paro de actividades y la llamada 'Juez de hierro' se quedó sin trabajo. Tuvo que recurrir a vender su ropa y pedir donaciones en redes para sobrevivir.

Ante su precaria situación económica, Lolita acabó con una gran deuda tras someterse a una cirugía en la columna y hasta pidió trabajo para lavar baños en una panadería ante su desesperación por no tener ni para comer o pagar la luz.

No tenemos para pagar la luz, el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo (...) Yo estaba viendo que en una panadería necesitaban gente para lavar los baños y todo eso, y dije bueno, para hacer panes yo no puedo, cajera olvídalo, pero soy buenísima limpiando, soy buenísima haciendo el quehacer", reveló en 'Hoy'.

Todo cambió en el 2021 pues tras una mala racha laboral y económica, la actriz y reina de los musicales se integró como juez del reality del programa Hoy Las Estrellas Bailan en Hoy.

Ahora le va muy bien en el aspecto laboral pues aunque ya no forma parte del matutino, sigue trabajando con Televisa, pues ya empezó a grabar la segunda temporada de Perdiendo el juicio, además de una obra de teatro.

La famosa artista forma parte del musical Te amo, eres perfecto, ahora cambia del productor Juan Torres, que subirá el telón a partir del 1 de abril en el Teatro Hidalgo, donde trabajará con Chantal Andere.

Tras varios años ausente del Ajusco, la actriz apareció en Ventaneando, donde les dio una entrevista exclusiva, en la que habló de la etapa en la que tuvo un romance con una mujer, lo que le costó que su madre y su hermana se distanciaran de ella.

Lolita reveló que sabía que le gustaban también las mujeres desde su adolescencia, donde empezó a dudar de su orientación sexual.

En un momento, después de mi separación, años después en mi adolescencia yo decía, '¿soy o no soy?, ¿qué hago?' y no quería decirle a nadie. Mi educación fue muy católica y un tanto represiva, entonces ya cuando viene mi separación dije necesito buscarme porque qué madre puedo ser si no sé quién soy, no voy a ser una madre para ellos, no puedo".

Y agregó: "Entonces empiezo a vivir todo eso y tuve una relación (con otra mujer) y dije 'sí, claro que sí'. Mi madre se separó de mí, mi hermana igual. Pasamos dos años terribles mis hijos y yo porque me los llevé obviamente dije: 'no, no... ellos me tienen que conocer' y después siguió la vida".

La actriz mexicana contó que luego del fallecimiento de su madre sintió una liberación, ya que nunca lo hubiera hecho público para no lastimarla, ya que no estaba de acuerdo con ese tema.

A raíz de que mi madre se fue me sentí un poco más liberada porque jamás habría querido hacerlo público porque ella lo sabía pero nunca lo quiso volver a decir, como que eso no pasó. MI hermana lo entiende perfectamente y yo ahora que lo dije, mis hijos lo saben, yo lo sé. Si mi familia lo sabe, perdón pero ya mi madre no está conmigo en vida y sí, somos una población que exigimos un lugar aquí. Ha sido bien difícil".

Además, comentó que esta relación fue totalmente en secreto y solo sus muy allegados lo sabían.

Fue muy represivo, fue en silencio, con los amigos... en muchas entrevistas (lo ocultaba) trataba de darle la vuelta sin poder hablar de lo feliz que yo estaba (...) me enseñó como nadie a ser mujer, fui más femenina que nunca".

Y comentó que actualmente está con un hombre y es muy feliz: "Soy inmensamente feliz con mi marido ahora, me conoce perfectamente y la conoce a ella, que además es una persona talentosísima, una gran directora".

Finalmente, al ser cuestionada sobre si se puede enamorar de la persona sin importar el sexo, dijo: "Amor es amor".

