Adiós 'Ventaneando': Tras traición de ejecutivos, Chapoy deja TV Azteca y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos Ventaneando, abandonó la emisión en medio de rumores de roces con ejecutivos y en su lugar estuvo la conductora que ella señaló como quien le gustaría que la reemplazara de llegar su retiro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Jimena Pérez, mejor conocida como 'La Choco', quien acudió a la emisión de TV Azteca este jueves 3 de marzo para 'reemplazar' a su jefa Pati Chapoy luego de que abandonara el programa en 2019 para irse a vivir a España.

Como se recordará, 'La Choco' se convirtió en la mano derecha de la periodista de espectáculos en la emisión, pues incluso Pati confesó hace unos meses que pensó en ella para ocupar su lugar si llegara a retirarse.

En entrevista con el 'Escorpión Dorado', la periodista habló sobre quién sería su sucesora en la famosa emisión y hasta comentó que ya lo había hablado con ella y ella había aceptado.

Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podría quedar y es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: '¿Te interesa, estás dispuesta?' y me dijo que sí. (...) 'La Choco', pero Jimenita por cuestión familiar tomó la decisión de irse a vivir a Madrid", dijo Pati