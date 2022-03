En manicomio y desfigurada: Tras años desaparecida y caer en vicios, actriz vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz y modelo, quien salió adelante tras caer en adicciones y desfigurar su rostro, reaparece en Televisa y luce más sana que nunca, además de compartir sus planes laborales.

Se trata de Carmen Campuzano, quien tras estar en la cúspide de la fama y caminar en las mejores pasarelas en los 90's, cayó en vicios y destruyó su carrera, además de transformar sus facciones tras varias cirugías.

Carmen adquirió Leptospirosis, bacteria que según argumenta "le empezó a modificar el rostro" y la cual, aunada a sus adicciones, la dejó desfigurada, dejándola irreconocible a la imagen que lucía siendo modelo.

Carmen, quien debutó en la actuación en Televisa en 2016 con Como dice el dicho y ha estado varias veces en TV Azteca, sufrió varias crisis por sobredosis y estuvo a punto de morir, además de que estuvo internada en clínicas de rehabilitación.

También se reportó que fue ingresada a un hospital psiquiátrico de la CDMX por 21 días. Tras años de lucha, finalmente logró la sobriedad hace casi 10 años y logró salir adelante.

En entrevista con medios de comunicación a las afueras de Televisa, pues estuvo de invitada en el matutino de Las Estrellas Cuéntamelo Ya! como parte de la sección de moda mostrando 'Colección colorida de primavera', habló de sus nuevos proyectos y reveló que acaba de salir del quirófano pues se realizó una nueva cirugía estética.

Mañana me entregan la asociación internacional de empresarios y la escritora internacional Elizabeth Román me entregan el galardón internacional como la mujer del año. Se me hace súper bonito, muy emotivo".