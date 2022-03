Enfermo y sin dinero: Tras 38 años en Televisa y desprecio por "viejo", actor anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y comediante que estuvo por casi 40 años trabajando en telenovelas y programas de Televisa, reveló que sus enfermedades y dolores ya no le permiten actuar.

Se trata de Eduardo Meza de la Peña, reconocido en el medio artístico como Lalo 'El Mimo', quien en 2020 reveló que no tenía ninguna oferta laboral durante la pandemia, además de comentar que ya no se tomaban en cuenta a actores de la tercera edad.

No hay trabajo definitivamente, yo estoy parado, (aunque) la luz de la esperanza está muy fuerte por un lado o por otro, pero no se concreta nada", dijo en entrevista para el programa 'Ventaneando' de TV Azteca.

Además, Lalo despotricó contra productores, pues aseguró que algunas televisoras optan por contratar a personas jóvenes para caracterizarlas de viejos y así ahorrarse los contratos con personas mayores, despreciándolos por su edad.

El actor que participó en telenovelas como Nunca te olvidaré, Clase 406, Muchachitas como tú y Amor de barrio y programas como Humor es... Los comediantes, reveló entonces que estaba en una batalla legal para recuperar sus ahorros, pues en 2019 le clonaron su tarjeta bancaria y le robaron su patrimonio.

Ahora, en entrevista para De Primera Mano, el actor con una amplia trayectoria en el cine comentó que a punto de cumplir 86 años de edad, ya no volverá a la actuación y solo se quedará tras bambalinas, pues asegura que su salud ya no se lo permite.

Lalo 'El Mimo' actualmente produce y dirige Las Farsantes, musical de comedia con el que seguirá trabajando pero alejado de la actuación, pues afirma que sus dolencias ya le pasaron factura y no quiere que la gente sienta lástima por él.

Lo de todos los viejos, que tengo piedras en el riñón. Tengo enfermedades lógicas de la vejez, ya no veo muy bien, ya no oigo muy bien, por eso yo ya no voy a trabajar, para que la gente diga: 'ay mira qué viejito se ve', 'pobrecito'. Eso no lo quiero causar nunca, esa lástima bonita que tiene la gente".

Su última participación actoral fue el año pasado al lado de la fallecida Carmen Salinas, a quien recordó y rompió en llanto frente a las cámaras.

Me dolió mucho pero fue lo último que hice con mi hermana Carmen Salinas. Me da mucha tristeza que se me haya ido antes, pero ella está allá arriba y me está ayudando todavía para que esto cuaje".

Sin embargo, aseguró que no le teme a la muerte, además de que ya había declarado que tiene su testamento en regla por si llega ese día.

No sé cuánto tiempo me quede por adelante, ni lo pienso. Siempre he dicho que no hay que esperar la muerte, donde te agarre esa era tu raya. Me da sentimiento por mis seres queridos pero son lágrimas bonitas, de amor, cariño, sinceridad y amistad".

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando, Imagen Entretenimiento