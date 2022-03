¡Orgullo mexicano! Salma Hayek pasa a la historia tras recibir este importante galardón

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana de este jueves, 3 de marzo, Salma Hayek impactó a los medios luego de compartir un momento histórico en su carrera, puesto tuvo el honor de ser la primera en recibir un importante reconocimiento por su trayectoria artística.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El día de hoy, la actriz de Frida presumió a través de sus redes sociales que se había convertido en la primera persona en recibir el título Icon STARmeter, el cual fue creado exclusivamente por el 20 aniversario de la reconocida plataforma de cine y televisión, IMDb.

La actriz, originaria de Veracruz, se había mantenido en los primeros lugares de popularidad del portal por sus recientes trabajos en Eternals y The House of Gucci, pero no es sólo eso, sino que su nombre se ha mantenido en lo alto de IMDb desde hace algún tiempo.

Por su parte, Salma agradeció este honor tras publicar una fotografía en donde se le ve posando con su galardón, además de un texto en donde comenta cómo se siente tras este importante reconocimiento a su carrera.

Estoy más que emocionada de ser la primera receptora en recibir el premio IMDb Icon Starmeter, creado en honor al 20 aniversario de IMDb Pro. Gracias a todos los que visitaron mi página de IMDb e IMDb Pro, ¡este premio es un gran orgullo!

Fuentes: Instagram @salmahayek