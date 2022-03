Polémica exactriz de Televisa explota contra reporteros en plena rueda de prensa

Ciudad de México.- Susana Zabaleta, Francisco Céspedes y Raúl di Blasio ofrecieron una conferencia de prensa, para promocionar su gira llamada Se me antoja tu vida, la cual terminó en algunos disgustos tras los cuestionamientos sobre la pandemia, la vacuna, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, entre otros temas.

El evento inició con una pequeña probadita de lo que será su espectáculo el próximo 2 de abril en el Teatro Metropólitan, en donde habrá interpretaciones propias de Francisco Céspedes y Susana Zabaleta, y de otros compositores como Armando Manzanero, mientras que Raúl di Blasio deleitará a todos con su piano.

Tras el breve showcase, y a pesar de la buena vibra que querían transmitir, todo se tornó un poco más sombrío cuando se les preguntó sobre qué harían para que su espectáculo pudiera llegar a las nuevas generaciones, una pregunta que les molestó mucho.

Por su parte Céspedes replicó que ellos tres eran artistas y no le hacían caso a "eso de las nuevas generaciones".

Tras su disgusto se cambió de tema y el trío señaló que durante su show recordarán algunos temas a Armando Manzanero, pero el ambiente se tornó un poco más tenso cuando se le preguntó a Francisco Céspedes sobre lo vivido en los 2 últimos años en pandemia, un tema que no quiso abordar.

Todas esas preguntas de lo que se ha vivido en 2 años, para mí no existen en mi vida más allá de la muerte, pero he sido una persona irreverente y no desearía contestar lo que yo pienso sobre lo de quedarte en casa y enmascararte, porque yo no obedezco a nadie solamente a Dios y te digo no te quedes en casa ‘wey’ ahora que no hay nadie en la calle vete a respirar", dijo.

El cantautor terminó enojándose después de dar su opinión sobre las medidas sanitarias, cuando se le preguntó si ya se había vacunado, y de una manera muy contundente señaló que no respondería dicho cuestionamiento.

Esa pregunta no se hace y no la voy a contestar porque lo estás haciendo de una forma insidiosa. No lo voy a contestar por la insidia que tiene tu pregunta, pero si yo tengo una opinión de si me vacuno o no, aunque el colectivo mundial esté a favor de las vacunas…yo si digo algo van a decir, 'coño este tipo es famoso' déjame hacer lo mío, que me vacune o no, no implique la respuesta en la pregunta", expresó.