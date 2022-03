Se divorció: Tras 5 años retirada y 'veto' de Televisa, villana de novelas debuta en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida villana de telenovelas, quien lleva 5 años alejada de la televisión luego del supuesto veto de un productor de Televisa, regresaría pero no a las filas de San Ángel, sino a la competencia, TV Azteca.

Se trata de la guapa actriz Jessica Coch, quien debutó en telenovelas de Televisa en el 2003, luego en melodramas como Código postal, Cuando me enamoro, Un refugio para el amor, Amor de barrio y su último proyecto, Mi marido tiene familia en 2017.

Desde entonces ha estado desaparecida luego de que no fuera requerida para la segunda parte de este último proyecto por un supuesto pleito con la actriz Laura Vignatti, quien supuestamente tenía una relación sentimental con el productor Juan Osorio.

Se dijo que estaría vetada por órdenes del productor, sin embargo, Coch fue vista de nueva cuenta en Televisa en 2021 audicionando para el papel de 'Olga Ancira' en Corona de lágrimas 2, el cual fue interpretado por Adriana Louvier.

Lamentablemente Coch no logró quedarse con el papel y este se lo dieron a Geraldine Bazán, dejando en evidencia que tal vez la villana no tendría las mejores referencias en la empresa por ese incidente, pese a que es muy talentosa.

Sobre su retiro de los melodramas por tanto tiempo, ella sostiene que fue por su familia y la pandemia. En entrevista con Televisa Espectáculos, contó hace unos meses:

La verdad me frené 100 por ciento por mi familia, a mi papá le dio cáncer hace unos años y pues hay que cuidarlos. Yo creo que a veces vale la pena pararte un poquito por la salud. Prefiero ver a mi mamá que estar en un proyecto y no poderla ver por el Covid".

La actriz estaba casada con el productor Roberto Gómez Fernández, sin embargo, tras su divorcio en 2011 se llevó una desagradable sorpresa al enterarse que a poco tiempo de su separación, él salía con su mejor amiga, recibiendo doble traición.

Tras este terrible momento y las dificultades laborales que enfrentó en Televisa, al parecer Coch volvería a la pantalla chica pero de la mano de TV Azteca ahora que planean varios productos nuevos para este 2022.

Así lo reportó la influencer de espectáculos 'La Comadrita' a través de su cuenta de Twitter @LaComadritaOf2, quien reveló que tras hacer toda su carrera actoral en Televisa, ahora 'cambiaría de camiseta' para debutar en TV Azteca en un reality de superviviencia.

Aún no se sabe cuál sería este reality, aunque usuarios ya especulan que podría ser Survivor México en su edición de famosos o I'm a Celebrity, get me out of here, el cual anunciaron hace unas semanas que llegaría próximamente a la pantalla.

Como se recordará, en 2021 también se rumoró que la actriz, quien participó en Reto 4 Elementos, había sido invitada por el Ajusco para participar en Survivor pero se desconoce por qué esto no se habría concretado.

Tal vez este será el año en el que el público la vuelva a ver en la TV, por lo que habrá que esperar para ver si la famosa actriz confirma esta información.

