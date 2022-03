Subió 40 kilos: Tras cirugías y veto de TV Azteca, villana de Televisa llega a 'Hoy' 'desfigurada'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana y protagonista de telenovelas, quien terminó vetada y sin exclusividad en TV Azteca luego de un conflicto legal, regresa a Televisa y llega al programa Hoy para hablar de su nuevo personaje.

Se trata de Gaby Spanic, venezolana que inició su carrera en 1994 y hasta formó parte de un concurso de belleza. La actriz contó en una entrevista que tras la muerte de su novio, cayó en depresión y subió 40 kilos, pero logró perderlos para concursar en Miss Venezuela.

En 1998, Gaby se muda a México y debutó en Televisa como protagonista y villana en la telenovela La Usurpadora, la cual fue un éxito y la catapultó al estrellato, además de darle fama internacional.

Spanic también formó parte del elenco de melodramas como Soy tu dueña y La Intrusa, sin embargo, en 2011 se cambió a TV Azteca, donde no tuvo una buena experiencia pues acabó vetada y los demandó.

¿La razón? La actriz decidió interponer una demanda por presunto incumplimiento de contrato en el 2016, ya que aseguró que ejecutivos le quitaron su contrato de exclusividad cuando aún tenía un proyecto por hacer.

La actriz también de Televisa por haberlos traicionado con la competencia. Spanic estuvo 7 años alejada de los melodramas luego de hacer Siempre tuya Acapulco en el 2014, sin embargo, regresó a Televisa en el 2021 para dar vida a 'Fedora' en Si nos dejan.

Recientemente sorprendió al revelar que se sometió a varias cirugías con el fin de corregir algunos 'defectos' de su físico, entre los que se encuentran una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel.

Y este 2022, luciendo más guapa que nunca a sus 48 años, estrena proyecto junto al productor Salvador Mejía, pues se unió al elenco de Corazón Guerrero, donde confesó que tendrá una cicatriz en el rostro y sacrificará su belleza por el personaje.

Entre risas, compartió en exclusiva para el programa Hoy cómo es trabajar de nuevo con Salvador: "Cuando Salvador Mejía, quien produjo 'La Usurpadora' hace 24 años, me llama para hacer este gran personaje, yo me quedé muy contenta... muy agradecida porque es un personaje muy diferente a todos lo que he hecho, la mamacita de los papasitos".

Es un personaje que requiere de mucha fuerza mental, física, es un personaje que tiene una cicatriz en la cara. Aquí se sacrificará un poco la belleza por la actuación, cosa que me encanta. Es un reto actoral para mí".

En la trama, la actriz tratará de encontrar a sus hijos, a quienes engañaron con varias mentiras sobre su paradero.

A ellos los quisieron matar, a la mamá con los hijos. La separaron de los hijos y ella sobrevivió. Ellos creen que es la por mamá del mundo porque les inventaron otra historia y entonces ellos tienen vagos recuerdos de la mamá porque es pintora, cuando ella pintaba los consentía entonces no tienen bien claro qué fue lo que sucedió", finalizó.

