Televisa hunde a 'VLA': Tras veto de TV Azteca, polémica actriz reaparece desfigurada en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien presuntamente estaría vetada de TV Azteca, confirmó su regreso a la pantalla de Televisa tras varios años retirada de la empresa y dejó en shock a los televidentes porque reapareció 'desfigurada'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la polémica mexicana Ninel Conde, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1995 cuando tuvo una pequeña aparición en Bajo un mismo rostro y luego realizó otros proyectos como La antorcha encendida y Luz Clarita.

Sin embargo, en 1998 dio la sorpresa de unirse al Ajusco para participar en melodramas como Perla y Catalina y Sebastián. Pero sin duda alguna el más exitoso fue Como en el cine donde dio vida a 'Topacio La matadora', personaje por el que aún es recordada.

Hace unos meses surgió la versión de que la artista de 45 años estaría vetada de la empresa del Ajusco pues varios conductores de Ventaneando se han lanzado en su contra en reiteradas ocasiones y además han tenido exclusivas con su ex, Giovanni Medina, mientras que ella tiene tiempo sin visitar esa televisora.

Otra de las polémicas que siempre ha rodeado al 'Bombón Asesino' son sus múltiples cirugías estéticas. Varios de sus admiradores y fans consideran que ya se le pasó la mano con este tipo de 'arreglitos' y que cada vez se parece menos a la mujer que fue en su juventud.

Ninel ya llevaba sin trabajar para Televisa desde el año 2017 cuando hizo la telenovela En tierras salvajes, sin embargo, esta mañana de jueves confirmó en exclusiva al programa Hoy que regresa a la empresa con el proyecto Tu cara me suena.

Sí, la también cantante contó con gran emoción que se une a las ocho celebridades que se encargarán de entretener a los televidentes de Univisión y Televisa a partir del próximo 27 de marzo y comentó:

Mis hermosos, mis bombones, les mando besos, esto es un reto, es una bendición... le pondré la mejor actitud, en mi caso no soy imitadora pero haré mi mejor esfuerzo para divertirlos, no se pierdan 'Tu cara me suena'", expresó la controversial mexicana.