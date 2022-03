Tras despido de Televisa y vender quesadillas para vivir, conductora renuncia a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora llega al foro del programa Hoy luego de ser despedida de Televisa para divertir a la audiencia luego de haber firmado exclusividad con TV Azteca en el 2020 y haber estado en Venga la Alegría.

Se trata de Liliana Arriaga, quien saltó a la fama por su famoso personaje de 'La Chupitos', una mujer alcohólica de aspecto desaliñado que hace comentarios fuera de lugar todo el tiempo, pero que hacen al público 'partirse' de risa.

En 2020, la conductora firmó contrato de exclusividad con el Ajusco, sin embargo, este habría llegado a su fin y habría renunciado a Venga la Alegría para irse a Televisa de nueva cuenta, luego de que la vetaran y la despidieran a inicios de su carrera.

Me dieron un regañadón, y me decían: 'En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera', Y yo decía: '¿Cuál carrera?'. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente", reveló.