Tras veto de TV Azteca y sin trabajo en Televisa, actriz abandona México y hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Una reconocida cantante y actriz, quien presuntamente habría sido vetada de TV Azteca años atrás, se quedó sin trabajo actualmente en Televisa y confirmó en una reciente entrevista que abandona México y hará esto para sobrevivir.

Se trata de la también conductora Yuri, quien debutó en la empresa de San Ángel desde 1980 haciendo telenovelas como Colorina y ¡Vivan los niños! así como ser parte de los exitosos realitys La Voz y ¿Quién es la máscara?.

La intérprete de temas como Detrás de mi ventana tiene alrededor de 42 años trabajando en Televisa e incluso se dice que hasta fue vetada de la televisora del Ajusco por despreciarlos y negarse a firmar contrato con ellos

En el año 2010 surgió la versión de que los ejecutivos de Azteca y el productor Roberto Romagnoli habían decido congelar a Yuri porque la buscaron que fuera la conductora del concurso Segunda Oportunidad y ella declinó la oferta.

Sin embargo, ahora se sabe que no es así y es que la famosa jarocha ha dado exclusivas a programas como Ventaneando y hasta se declaró fan número uno del reality matutino ¡Quiero Cantar! en Venga la Alegría, la cual es competencia directa del programa Hoy.

Hace unas horas Yuri fue entrevista por diversos medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México y aquí confesó que dejará México en unos días más. Sí, la cantante confirmó que tiene una oferta de empleo en el extranjero y aunque no quiso adelantar muchos detalles, sí explicó que ahora trabajará en un reality show.

'La Güera' comentó que por esta misma razón tuvo que cancelar sus próximos conciertos en México y Monterrey y no por la supuesta baja venta de boletos que habían reportado.

Asimismo, Yuri aprovechó los micrófonos de la prensa para volver a defenderse de los ataques de la comunidad LGBT, pues debido a sus polémicas declaraciones ya es considerada una persona homofóbica.

Nunca hay ningún video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan, ¡a ver!. Entonces la gente que no me quiere saca eso, a mí me tiene sin cuidado porque ahí hay un Dios".