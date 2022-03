Adiós a la actuación: Bruce Willis se retira tras diagnosticarle un desorden de lenguaje

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bruce Willis, uno de los actores de Hollywood más reconocidos durante décadas, dejará la actuación después de que fuera diagnosticado con afasia, un desorden de lenguaje provocado por daño cerebral, lo cual afecta la habilidad de la persona para comunicarse.

A todos los fans increíbles de Bruce, como familia les queríamos compartir que nuestro amado Bruce está experimentando algunos problemas de salud y ha sido diagnosticado recientemente con afasia, lo cual ha tenido un impacto en sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y después de mucha consideración, Bruce se retira de la carrera que ha significado mucho para él", dice el comunicado de la familia Willis.

A través de redes sociales, los allegados del actor de 67 años hicieron el anuncio, pidiendo compasión y apoyo para sobrellevar este "momento retador" para todos.

Nos movemos a través de esto como una familia fuerte y queríamos informar a sus fans porque sabemos cuánto significa para ustedes, al igual que ustedes a él. Como siempre dice Bruce, 'Vívanlo', y juntos planeamos hacer eso", agregaron.

Willis ganó fama en la serie Moonlighting en la que compartió créditos con Cybill Shepherd, aunque su papel más icónico fue el de John McLane en las películas de Duro de Matar. Entre sus películas más icónicas están Pulp Fiction, 12 Monos, El Quinto Elemento, El Sexto Sentido, Armageddon, Moonrise Kingdom, Unbreakable, entre otras.

Durante la última década, trabajó principalmente en filmes 'direct to video' de bajo presupuesto, y presuntamente lo hacía para asegurar el futuro de su familia pues ya tenía problemas para recordar sus diálogos.

No obstante, se mantuvo en algunas cintas mainstream y su última película que se estrenó en cines fue Midnight in the Switchgrass en 2021, donde actuó junto a Megan Fox y Emile Hirsch.

