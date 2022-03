Adiós Televisa: Tras 'abusar' de cirugías y veto de TV Azteca, actriz confirma retiro de las novelas

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien presuntamente fue vetada de TV Azteca hace unos años, por fin regresó a la pantalla de Televisa tras varios años fuera pero lamentablemente acaba de confesar que no planea volver a las telenovelas.

Se trata de la también cantante mexicana Ninel Conde, quien el pasado domingo reapareció en el canal de Las Estrellas gracias a que fue elegida como una de las participantes de Tu cara me suena, el reality que marca la fusión entre Televisa y Univisión.

Sin embargo, su último trabajo con Televisa había sido en 2017 cuando hizo En tierras salvajes; además de vez en cuando apareció como invitada en el programa Hoy.

Como se recordará, la llamada 'Bombón Asesino' debutó en la televisora de San Ángel en 1995 cuando tuvo una pequeña aparición en el melodrama Bajo un mismo rostro, pero en 2001 dio la sorpresa de irse al Ajusco para participar en proyectos como Perla, Catalina y Sebastián y la exitosa novela Como en el cine donde dio vida a 'Topacio La matadora'.

A lo largo de su carrera, Conde ha sido muy criticada debido a sus múltiples cirugías y tratamientos estéticos que ha utilizado para embellecerse. Varios de sus admiradores y críticos del medio consideran que ya se le pasó la mano con este tipo de 'arreglitos' y que a la fecha luce desfigurada y transformada.

Tras su regreso a la pantalla de Televisa, los fans de la artista de 45 años estaban emocionados por un posible regreso también a las novelas, sin embargo, ella ya fue tajante y dijo que no piensa retomar su carrera de actriz.

En una entrevista con el programa Sale el Sol desde Los Ángeles, California, Ninel confesó que no hará melodramas en un largo tiempo pues tiene otros planes.

La verdad es que actuación no tengo contemplado hacer, ya me quiero enfocar más en la música y proyectos empresariales, la parte actoral creo que vamos a hacer una pausita", comentó.

La intérprete mexicana aseguró que no está dispuesta a destinar todo su tiempo a grabar una novela y por ello no aceptará proyectos de este tipo:

Es muy demandante y si en este proyecto (Tu cara me suena) de pronto me siento rara de no tener tiempo y no ser dueña de mi tiempo, lo acepté porque son dos meses pero una novela yo creo que no", finalizó.