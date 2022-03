Adiós Televisa: Tras romance 'lésbico' y perder exclusividad, actriz traiciona a 'Hoy' con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras especulaciones sobre su sexualidad, una querida actriz y cantante aclara en Venga la Alegría si se practicó cirugías para mejorar su aspecto luego de haber traicionado a Televisa con TV Azteca.

Se trata de María León, quien hace 20 años participó en el reality de Televisa Pop Stars. Ahí la tapatía fue elegida para formar parte del grupo T'de Tila, el cual fue firmado por Sony Music.

Tras años en Televisa y participar en programas como Bailando por un sueño, ¿Quién es la Máscara?, La Voz Kids y el programa Hoy, donde estuvo en muchas ocasiones, María firmó contrato con el Ajusco.

Y esque la artista fue confirmada como coach en el reality La Voz Kids México junto a Paty Cantú, los hermanos Mau y Ricky Montaner y Joss Favela. Este será conducido por Eddy Vilard.

Según reportaron varios portales, su cambio de empresa causó que ejecutivos de la televisora de San Ángel la vetaran, además de que habría perdido su contrato de exclusividad por el cual recibía una "mensualidad monetaria".

Al ser una artista de gran fama y talento, la exvocalista de Playa Limbo ha protagonizado varias polémicas y ha sido víctima de chismes en el medio y esque hace unos años se dijo que le gustaban las mujeres.

Al declarar que la cantante Beyoncé era su 'crush', medios empezaron a reportar que era bisexual. Fue entonces que la cantante decidió aclararlo, afirmando que no lo era pero igual no debería de importar a nadie su orientación y ella no se ofendía.

Tras desmentir tener alguna relación de índole sexual con una mujer, sí reconoció que ella se puede enamorar de quien sea en otro ámbito al admirar a la persona, y eso no definiría su orientación.

Ahora, la cantante aparece en el matutino Venga la Alegría y revela si es verdad que se ha sometido a varias cirugías y arreglitos estéticos pues ahora se ve muy distinta a como lucía en sus inicios.

La cantante hizo frente a las críticas que ha recibido en redes sociales con respecto a su apariencia física y los cambios que ha tenido en 20 años de carrera artística.

Siempre fui un objeto de críticas a mi físico ¿no?, y pues sorry (lo siento), es lo que hay, y me amo ahorita, y amo mi adolescencia, y amo mi época de patito feo", dijo.

Inmediatamente después, la mexicana se refirió a los mensajes que la señalan de haberse operado para lucir mejor.

Si hay gente que le quiere poner apellidos estéticos de que si me hice cirugías, está bien, si quieren pensar eso está bien, si quieren pensar eso y les interesa, pues no, nunca he tenido... no aguanto la anestesia".

De la misma manera, María subrayó que en su adolescencia no cuidaba de su físico: "El cabello cortito, con brackets, nunca usé cera, la gente que ha usado brackets sabe que se te destruyen los labios por dentro".

Posteriormente, la cantante aseguró que su apariencia actual se debe a los cambios que hizo en su vida, negando una vez más haber pasado por el bisturí, aunque el cambio en su rostro es evidente.

Soy muy disciplinada con el ejercicio, soy muy disciplinada con la alimentación, he aprendido a honrar mi cuerpo, sabes que tenemos un solo paquete y hay que cuidarlo".

Por último, la artista manifestó que de igual forma no está en contra de las operaciones estéticas para quien quiera hacérselas.

Hay gente que tiene el sueño y está increíble que lo hagan, porque hay que atreverse a lo que uno quiere hacer, pero entre mis sueños hay otras cosas distintas", finalizó.

