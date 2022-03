Adiós TV Azteca: Confirman boda secreta de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera; abandonan México

Ciudad de México.- La conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, habría confirmado que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya se casaron en secreto y que se van de México muy pronto.

En su programa radiofónico en Fórmula Espectacular, Flor retomó el rumor ventilado por el periodista de espectáculos Álex Kaffie, quien anunció que Cynthia se iba de Venga la Alegría en los próximos días.

Ante especulaciones de que se va y que habría perdido exclusividad en TV Azteca, la conductora aclaró:

Y agregó que ambos están en España por el significado que tiene ese país para el exacadémico: "No fueron a trabajar ni ella ni él. Se fueron el lunes en la noche y estará de regreso el lunes o martes. Madrid le significa mucho a Carlos Rivera porque ahí detonó su éxito en la obra del Rey León".

Y confirmó que aunque no se va del programa por siempre, sí se va en verano por más tiempo pues Carlos estará de gira allá y quiere acompañarlo.

Y agregó que la conductora estaría muy feliz en el Ajusco donde ha estado ya 17 años de su carrera, además de que se lleva muy bien con sus compañeras del matutino.

Eso es lo que yo sé, ella está contenta, tiene muchos lazos con Televisión Azteca. Está feliz en el programa, no sé si la vieron el fin de semana estaba en Cuernavaca con Laura G , Kristal Silva hicieron muy buena amistad. No sé de dónde saque eso Álex Kaffie".

Aunque negó que se vaya, comentó que deben hacerle esa pregunta a ella directamente, además de que investigará el asunto.

Al hablar de la posibilidad de que sí se ausente de Venga la Alegría porque planea convertirse en madre, Flor estuvo de acuerdo con que estarían a punto de anunciar que esperan un bebé.

Y añadió: "Lo que he hablado con Cynthia sí quiere dedicarle tiempo a la maternidad pero ya que nazca. Ella puede seguir trabajando perfectamente durante el embarazo, entonces también se vería lejos".

Admitió que sí vienen cambios en la vida de la conductora porque ya dejó claro que así quiere que sea. Por otro lado, el reportero Gabriel Cuevas comentó que él cree que ya se habían casado, a lo que Flor respondió:

Y esque ventiló que ellos decidieron juntos vivir juntos durante la pandemia pues cada quien estaba en su casa. Ya que ambos son muy "tradicionales" es que piensa que ya se habrían casado en secreto, sin embargo, comentó que si no, igual estarán juntos.

Por otro lado, Carlos anunció en Venga la Alegría que se va de la obra José el soñador para iniciar su gira musical, diciéndole adiós al proyecto donde debutó como productor asociado. Además, en otra entrevista, el cantante descartó ser juez en los 20 años de La Academia.

Híjole, no sé, a mí esa parte... no es lo mismo como en 'La voz'. Allá eres coach y eres alguien que ayuda, compartes más de tus conocimientos. El ser juez es un crítico y en esa parte, yo que viví del otro lado, no me sentiría tan a gusto", comentó.