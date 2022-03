Adiós TV Azteca: Tras 'romance' con su jefe en Televisa y cirugías, actriz acaba sola y sin un peso

Ciudad de México.- Una desaparecida primera actriz, quien hace 14 años hizo su última telenovela en Televisa y desapareció un tiempo del medio, vuelve a la televisora para hablar del fraude del que fue víctima por parte de su expareja, quien la dejó sin un peso.

Se trata de Ofelia Cano, quien reveló hace unos meses entre lágrimas que su expareja, un hombre llamado Raúl Alvarado, la humilló y le robó todo su patrimonio luego de haberle confiado sus ahorros, dejándola sola y en la calle.

Como se recordará, la actriz empezó su carrera en 1983 en Televisa y actuó en telenovelas como Pobre señorita Limantour, Locura de amor, Entre el amor y el odio, Rubí y Mañana es para siempre.

Tras hacer capítulos para unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, Ofelia se alejó hace 4 años de la televisión y hace un tiempo contó la trágica realidad que enfrentaba luego de divorciarse de su otro exesposo, entonces un alto ejecutivo de Televisa.

En entrevista hace unas semanas para El minuto que cambió mi destino, también aclaró si tuvo un romance con el dueño de la televisora San Ángel, Emilio Azcárraga Milmo, pues esto se rumoró por mucho tiempo.

Se rumoró que yo era amante del señor Azcárraga. Nunca... por mis hijos (lo juro)... jamás. Jamás me tocó y todo mundo decía que yo era (la amante). No es cierto, al señor Azcárraga lo hicieron mucho monstruo en ese sentido pero no era, era un hombre maravilloso", aclaró la actriz.

Tras la muerte del señor Azcárraga, entraron jóvenes ejecutivos a la empresa y la actriz contó que empezaron a dejar sin trabajo y a quitar exclusividades a las mujeres que supuestamente habían "andado" con él.

Eran varias y entre ellas salí yo. Cuando a mí me hablan me dicen finiquito de exclusividad, todo. Me quitaron todo. Dije: '¿por qué?' pues era de la camada. Estaban seguros que había andado con el señor Azcárraga pero jamás y lo digo al frente (...) Me fui muy dolida, me quedé con tres pesos y con tres hijos (...) Me quedé sola, sin chamba y empecé a vender mis cosas... mis relojes, mis anillos, mi gargantilla".