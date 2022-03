Andrés García planea lanzar su bioserie; descarta a sus hijos para 'encarnarlo'

Ciudad de México.- El actor Andrés García confesó que se está enfocando en crear su bioserie, por lo que mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, dio detalles de dicho proyecto.

En su mensaje, el histrión dijo que incluso será el productor ejecutivo, pues financiará esta serie biográfica, en la que busca plasmar algunos detalles de su carrera, así como de vida privada.

Yo espero que no me salga tan cara porque conozco mucho del negocio, no se me dificulta, la tarea de los directores es, se pasan una hora o dos viendo dónde ponen la cámara, un acercamiento a ver dónde pongo la cámara, para mí no va a ser tan difícil, aunque siempre es mucho trabajo", compartió.