¡Desgarrador! Sasha Sokol reaparece en 'Ventaneando' y lanza crudo mensaje a Luis de Llano

Ciudad de México.- La exTimbiriche Sasha Sokol fue captada por las cámaras de Ventaneando en el aeropuerto de la CDMX y en exclusiva rompió el silencio luego de denunciar públicamente el abuso que sufrió de parte del exproductor de Televisa Luis de Llano.

A tres semanas del desgarrador tuit en el que hizo público el terrible abuso que sufrió de parte de Luis de Llano luego de mantener una relación con ella pese a que era menor de edad, la exTimbiriche reapareció y rompió el silencio antes de viajar a Nueva York.

Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad".

Al escuchar los comentarios con respecto a que la hermana del polémico productor reveló que él atraviesa por una fuerte depresión debido a que varios proyectos laborales le han sido cancelados, Sasha comentó:

No voy a hacer comentarios, muchas gracias, lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo", dijo y de inmediato fue interrumpida por una reportera, quien le preguntó si vio lo que escribió su colega Rebecca Jones.