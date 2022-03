En la cárcel y 'desfigurada': Tras 14 años retirada de Televisa, protagonista reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró de los foros de Televisa hace 14 años y desde entonces ha estado desaparecida del ojo público, aparece desde la cárcel en las redes del programa Hoy tras radical cambio físico.

Se trata de Yadhira Carrillo, quien inició su carrera en 1996 en la televisora de San Ángel en Canción de amor. También actuó en los melodramas: Te sigo amando, María Isabel, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, La casa en la playa y El precio de tu amor.

Su gran oportunidad como protagonista llegó en 2002 con La Otra, donde interpretó a la buena y a la mala de la historia. En 2004 estelarizó Amarte es mi pecado, luego participó en Rubí y en 2005 protagonizó Barrera de amor.

Tras su última telenovela en el 2008, Palabra de mujer, Yadhira se retiró de la actuación para dedicarse a su esposo. Como se recordará, en 2012 contrajo nupcias por segunda vez con el abogado Juan Collado, expareja de la actriz Lety Calderón.

Collado, fue detenido en 2019 por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal y desde entonces había sido vista acudiendo a la cárcel casi todos los días para visitarlo, sin embargo, de pronto dejó de atender a la prensa.

En 2020, tras varios años alejada de la farándula, la actriz hizo frente a las críticas por tener algunos kilos de más e incluso confesó que padeció depresión y una dura enfermedad: hipoacusia súbita, la cual no le permite escuchar debido al "estrés y la angustia".

Carrillo se defendió de los que la acusaban de tener un drástico cambio no solo en su peso, sino también en su rostro y cabello. La actriz afirmó que usaba ropa holgada por modestia, por lo que no se daban cuenta de su figura debajo de la tela.

Como se recordará, fue el propio Pepillo Origel quien contó que captaron a la actriz en Televisa hace algunas semanas, por lo que se empezó a rumorar sobre su regreso a las telenovelas.

Ya que Yadhira ya no había sido vista ni entrevistada en el reclusorio visitando a su esposo, ya que también se rumoraba estaban al borde del divorcio, no había podido aclarar nada hasta ahora.

Sin embargo, la actriz 'reapareció' en la cuenta de Twitter del programa Hoy, pues fue captada de nueva cuenta a las afueras de la cárcel y medios la entrevistaron.

Sin tapujos, respondió si volverá a las telenovelas luego de confesar que no tendría problema en trabajar con la ex de su marido, Lety Calderón, quien es madre de dos de sus hijos.

Me han hecho invitaciones para hacer telenovelas, sería precioso para mí, pero no sabemos ahorita qué va a suceder, agradezco tanto... Me han invitado desde que Juan está aquí, tengo la invitación de 12 telenovelas, pero al estar aquí no puedo", contó.