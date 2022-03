¿Fue por culpa de Nodal? Belinda anuncia que se va de las redes sociales y hasta del país

Madrid, España.- Para nadie es un secreto que el compromiso entre Belinda y Christian Nodal llegó a su fin hace algún tiempo, situación que a él lo llevó a borrar los tatuajes que se había hecho en honor a su entonces prometida, y a la cantante l ha acercado más con su familia en la tierra que la vio nacer, es por ello que recientemente ha sorprendido la noticia sobre su decisión de no regresar a México y hasta ausentarse de las plataformas digitales.

La intérprete de Luz sn gravedad confirmó a una radiodifusora en España que entre sus planes no está volver a tierra azteca, no al menos en un futuro cercano, hecho que a sus fans sorprendió solo un poco pues todo parece apuntar a que será un tiempo para superar al intérprete y compositor de regional mexicano.

“Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo y de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy super emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además, nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida y yo me siento ahora como que regreso a casa también y estoy disfrutando de este momento porque amo España”, declaró.