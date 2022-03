Golpe a 'Hoy': Tras 7 años al aire, galán de novelas abandona Televisa y aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso y querido actor dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que esta mañana de miércoles apareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del galán ecuatoriano Danilo Carrera, quien debutó en la empresa de San Ángel en el 2015 cuando apareció en Pasión y Poder y posteriormente realizó otros melodramas como La doble vida de Estela Carrillo, Hijas de la luna y Vencer el miedo.

Hace unos meses el exnovio de la actriz Michelle Renaud se entrevistó con el periodista Edén Dorantes para platicar qué pensaba hacer luego de finalizar las grabaciones de la telenovela Contigo sí, cuyo desenlace ocurrió el pasado viernes 25 de marzo.

Tras salir del aire en el canal de Las Estrellas, la mañana de hoy miércoles Carrera apareció en la señal de TV Azteca a través de una entrevista que transmitieron en el matutino VLA.

El exfutbolista fue abordado por la prensa en su arribo al Aeropuerto a la Ciudad de México y aquí se le cuestionó sobre si es verdad que fue expulsado de Egipto por coquetear con mujeres, lo cual es delito en aquel país.

La verdad es que me divertí muchísimo y les voy a seguir compartiendo contenido de Egipto en mis redes a mis fans y cuando regrese, que seguramente va a ser pronto, también seguiré… para que vean que sí dejan entrar otra vez porque habían dicho aquí (México) que no me iban a dejar entrar y no, sí me van a dejar entrar", dijo Danilo frente a las cámaras de TV Azteca y otros medios.