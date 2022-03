La cachetada de Will Smith a Chris Rock ¿raya entre la masculinidad tóxica o lo correcto?

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La edición 94 de los Premios Oscars sigue dando de qué hablar, y no necesariamente por un tema que le gustaría a la Academia, pues si por algo va a ser recordada esta ceremonia es sin duda por el puñetazo que dio en directo Will Smith a Chris Rock, después de que este último le hiciera una broma sobre el pelo a su esposa Jada Pinkett.

La violenta reacción del ganador por ‘El método Williams’, generó un intenso debate en las redes sociales, ya que son muchos los que opinan que lo realizado por el actor estuvo en lo correcto, mientras que otros aseguran que son estereotipos de masculinidad toxica.

Tomando en cuenta el análisis psicológico de Fernando Pena, director del Centro de Psicología Calma al Mar, asegura que ningún comportamiento que tenga violencia física contra otra persona es justificable y la de Will Smith "es una reacción totalmente reprochable". No obstante, añade que "a nivel psicológico, de lo único que tenemos una prueba clara es que el actor no ha sabido manejar sus emociones de una manera adecuada”.

Para el psicólogo-columnista cajemense, Jesús Antonio Robles, considera que lo sucedió el pasado domingo 27 de marzo con el exprotagonista de ‘El príncipe de Bel-Air’ no es aplaudible, pues no fue la manera correcta de calamar la situación, de una forma "socialmente aceptable".

Históricamente el hombre juega un rol de protector, basándonos en la realidad, hay formas socialmente aceptables de reaccionar ante ‘x ‘estimulo negativo. Por lo que estrictamente dentro de lo socialmente correcto; la reacción de Will Smith fue equivoca”.

Por otra parte, Robles Segura, señala que también el juego de palabras de su contraparte también fue una reacción reprobable.

“Una conversación donde una de las partes se siente humillada, o incómoda, no es sana, por lo tanto puede tener tinte de agresión y quien la expresa debe estar a la expectativa de la respuesta”.

Smith pide perdón

El actor no sólo pidió perdón sobre el escenario a la Academia, también al cómico Chris Rock, vía un comunicado "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche durante los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Los chistes a mis expensas son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional".

A pesar de que ya sucedieron más de 72 horas sobre el polémico momento, muchas interrogantes se siguen abordando referente este tema, e inclusive algunos medios internacionales, siguen asegurando que el actor tendrá seberas sanciones como perder su Oscars, o jamás volver a ser invitado a un evento de esta magnitud, pues hay que recordad que la Academia, representa una ceremonia de gala y enfocada a siempre dejar un mensaje positivo a todos los espectadores.

Fuente: El español.