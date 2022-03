Mary Paz Banquells, exactriz de Televisa, llega a 'Sale el Sol' y hunde a Alfredo Adame en vivo

Ciudad de México.- La famosa exactriz de Televisa Mary Paz Banquells apareció esta mañana como invitada especial del programa Sale el Sol e hizo fuertes declaraciones sobre los abusos que vivió con su exesposo Alfredo Adame.

La intérprete de novelas como Alcanzar una estrella se sometió a una terapia de ángeles con la experta Tania Karam y aquí recibió un emotivo mensaje espiritual.

La maestra espiritual comentó que el arcángel Gabriel le enviaba un fuerte recado a Banquells para recordarle lo fuerte que es.

Me dice que hoy quiere recordarte que eres más fuerte de lo que es, me dice que a veces dudas mucho de ti", explicó.

Posteriormente, Tania le dijo a Mary Paz que en el mensaje hablaban sobre un episodio violento que vivió y agregó: "Eres una leona, tienes una fuerza por sacar adelante a tu familia, por salir adelante tú, por haberte ido antes de que te hicieran más daño, ¿entiendes a qué se refiere con esto?".

Acto seguido, la retirada actriz recordó uno de los peores momentos de su vida, al parecer al lado de Adame, y explicó al borde del llanto:

Asimismo, la hermana de Rocío Banquells mencionó que se mantiene de pie y fuerte gracias a sus hijos, fruto de su tormentoso matrimonio con Alfredo.

Me tardé 12 años en poder salir (de la relación) hasta que me di el valor, pero mientras eran miedos, dudas, el creer que no servía para nada, era dependiente y mi meta en la vida ahora es hacer tres hombres de bien... me di cuenta que yo no era la que estaba mal", agregó.