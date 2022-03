Renata Notni y Diego Boneta revelan el secreto para mantener su romance a distancia

Ciudad de México.- Desde hace unas semanas, el nombre de Diego Boneta sonaba muy fuerte para reemplazar Carlos Rivera en la obra de teatro José el soñador, pero actor de Hollywood salió a desmentir el rumor y aseguró que su agenda ya estaba saturada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Lo anterior habla de que Diego Boneta tiene varios proyectos por delante, algo que no le ha impedido mantener una relación con la bella Renata Notni, aunque sea a distancia, pues en redes sociales siguen gritando su amor a los cuatro vientos.

En esta ocasión, la pareja acudió como invitada al homenaje que recibió la actriz Nicole Ki mdman por parte de una casa de moda en Rodeo Drive, ubicada en Los Ángeles, California.

Por lo que, al ser captados por las cámaras de TV Azteca, los jóvenes actores manifestaron estar muy felices y disfrutando de cada momento en que pueden estar juntos.

Al escuchar la interrogante sobre el secreto para mantener una buena relación a distancia, Notni explicó: "Pues así, siempre que se quiere se encuentran momentos para poder estar juntos, y es justo lo que estamos haciendo ahorita, entonces disfrutando mucho".

A su vez, Boneta agregó: "Yo creo que es importante poder ser cómplices en todo sentido y hacer estas cosas juntos y tener una vida separada".

Por otra parte, la artista mexicana confesó que en este momento no tiene un lugar fijo para vivir, pues sus proyectos la han llevado a estar viajando entre México y Estados Unidos.

Ahora estoy como on and off aquí y en México, feliz la verdad, feliz también acá (en Estados Unidos)", declaró.