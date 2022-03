¡Rompe el silencio! Luis de Llano se defiende de polémicas acusaciones de Sasha Sokol

Ciudad de México.- El productor Luis de Llano, responsable de diversos proyectos de Televisa, admitió en una entrevista con Yordi Rosado haber tenido un romance secreto con Sasha Sokol, quien entonces tenía solo 14 años y él 39.

Ante sus declaraciones, la actriz y cantante rompió el silencio a través de Twitter y contó su versión de los hechos asegurando que Luis dio información falsa y minimizó lo sucedido para eximir su responsabilidad en la relación abusiva.

Después de semanas de silencio, el productor habló por primera vez sobre el polémica tema al publicar un comunicado en el que pide disculpas, pero también se defiende de las acusaciones de la artista de 51 años de edad.

Y continuó: "Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión".

De Llano aseguró que siempre se ha conducido con la verdad y no ha cometido ningún delito ni actos inmorales como lo han señalado diversos medios de comunicación a partir del pasado 8 de marzo, tras la confesión de la ex Timbiriche.

Asimismo, Luis de Llano agregó que agradece el apoyo y el amor que ha recibido por parte de su esposa, sus hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos, quienes “verdaderamente me conocen”.

Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia. Esto es todo lo que expresaré sobre este asunto", concluyó.