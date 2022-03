Se volvió mujer: Tras rechazo en TV Azteca y 14 años en Televisa, conductor queda fuera de 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor de Televisa, quien tiene casi 14 años formando parte de la televisora, abandonó otra vez el programa Hoy este miércoles y el público se encuentra en shock. ¿Se fue a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del también comediante mexicano Paul Stanley, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel con la serie Central de Abasto (2008) y luego participó en algunas telenovelas como Camaleones, Soy tu dueña y Un refugio para el amor.

Pese a que es hijo de uno de los grandes de la televisión, Paco Stanley (qepd), el carismático conductor de 36 años no la tuvo nada fácil para incursionar en el medio y hace un par de años confesó que tocó las puertas de TV Azteca en varias ocasiones pero jamás lo quisieron contratar.

Yo me tomaba fotos y me formaba en el CEFAT (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca), pero nunca me aceptaron", dijo en una ocasión en Miembros al Aire.