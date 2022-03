Tras renunciar a TV Azteca y llegar a 'Hoy', Cynthia Rodríguez deja 'VLA' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se especulara que habría renunciado a TV Azteca luego de 17 años al aire, este miércoles 30 de marzo la conductora Cynthia Rodríguez no volvió a aparecer a cuadro en el programa Venga la Alegría y otra famosa ocupó su lugar.

Como se sabe, desde el pasado lunes el periodista Álex Kaffie reportó que la novia de Carlos Rivera había decidido abandonar el matutino de la empresa del Ajusco por motivos "personales y de pareja", pero ella jamás lo confirmó.

Sin embargo, al día siguiente ya no apareció en el programa VLA y eso desató aún más especulaciones de que sí saldrá del elenco. Además de que se especula que la cantante se retirará para cumplir su sueño de convertirse en madres, muchos otros más creen que en realidad se unirá a las filas de Televisa.

En los últimos días se ha manejado que Rodríguez estaría a punto de dejar de ser exclusiva de la empresa de Ricardo Salinas Pliego y además su imagen ha estado apareciendo constantemente en las redes sociales del programa Hoy.

Tras dos días sin presentarse a trabajar en la emisión del canal Azteca Uno, hoy miércoles 30 de marzo la producción llamó a una conductora invitada para que ocupara el lugar de Cynthia.

Esta mañana en la sección de Husmeando en las redes, donde la exacadémica es titular, se pudo ver a Macky González acompañando al elenco estelar del programa y ocupando el lugar de Rodríguez.

Sin embargo, a los televidentes no les agrada este cambio y mediante la cuenta de Instagram de VLA no han parado de pedir a la producción que regresen a Cyn al elenco, aunque hasta el momento no está confirmada su salida y se sabe que por ahora está disfrutando de unas vacaciones en España.

¡Hace falta Cynthia!".

¿A Cynthia si le harán despedida?".

¿Qué hace Nacky en esa sección?".

Díganme qué no es verdad la salida de @cynoficial".

No queremos a Macky de conductora, queremos a Cynthia".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y El Heraldo de México