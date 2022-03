Adiós 'Hoy': Tras estar en prisión y retiro de las novelas, Televisa veta y deja sin trabajo a actriz

Ciudad de México.- Salió a la luz que una querida actriz, quien lleva 14 años retirada de las telenovelas, podría quedar fuera de Televisa de forma definitiva debido a que presuntamente ningún productor de la empresa le quiere dar trabajo.

Se trata de la aclamada artista mexicana Yadhira Carrillo, cuya última aparición en los melodramas de San Ángel fue en 2008 cuando participó en Palabra de mujer y luego se dedicó exclusivamente a su vida personal.

En 2012 se casó por segunda vez pero ahora con el abogado Juan Collado, exesposo de la actriz Lety Calderón, y quien desde hace un par de años está preso en el Reclusorio Norte por supuestos delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Hace unos días, Yadhira fue captada ingresando a la mencionada prisión para visitar a su marido y al ser entrevistada por diversos medios, la actriz hizo una impactante confesión sobre su regreso a la pantalla chica.

La mexicana de 48 años, quien también hizo melodramas como Te sigo amando, El privilegio de amar, El niño que vino del mar, El precio de tu amor, entre otros, declaró que pese a que lleva años retirada, ella no ha parado de recibir ofertas de trabajo.

Me han hecho invitaciones para hacer telenovelas, sería precioso para mí, pero no sabemos ahorita qué va a suceder, agradezco tanto... Me han invitado desde que Juan está aquí, tengo la invitación de 12 telenovelas, pero al estar aquí no puedo", declaró.