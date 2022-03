Adiós TV Azteca: Tras 24 años al aire, conductor de 'Hechos' renuncia al Ajusco y se despide

Ciudad de México.- Tras trabajar en Hechos, un querido conductor de TV Azteca anuncia su salida de la televisora luego de 24 años trabajando ahí, además de destapar la razón de su renuncia en su cuenta de Twitter.

Se trata de Jorge Muñoz, quien trabajó como reportero y conductor en Fuerza Informativa Azteca durante más de dos décadas en el Ajusco, sin embargo, decidió renunciar y las razones las explicó a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

Me voy. Después de 24 años, 3 meses y 16 días he decidido irme de @AztecaNoticias. Me voy porque quiero nuevos retos. Me duele mucho porque no es fácil dejar la que, literalmente, fue mi casa durante más de 2 décadas", anunció.

Muñoz formaba parte del equipo de Azteca Noticias, sin embargo, decidió emprender nuevos retos profesionales y se despidió agradeciendo a la empresa por todas las experiencias vividas y lo aprendido.

Aquí aprendí, comprendí, lloré, me caí, me levanté, me arriesgué, me equivoqué, viajé, descubrí, disfruté, me asombré, me enojé, grité y también me callé, observé, denuncié, redacté y conté, narré, sobreviví, me enamoré, me desilusioné y también me sorprendí, superé, gané, perdí, entendí y llegó la hora de partir".