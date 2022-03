¡Conmoción en la música! Lucero da desgarradora noticia sobre sus hijos: "No es fácil"

Ciudad de México.- Recientemente, la exprotagonista de novelas, Lucero, apareció en los medios de comunicación para dar una desgarradora noticia con respecto a sus dos hijos: Lucerito Mijares y José Manuel.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Lacia y pelirroja: Este sería el inesperado y radical cambio de 'look' de Lucerito Mijares

Sí bien, durante los últimos meses, la hija de 17 años de la actriz de Alborada, Por ella soy Eva, Mi Destino Eres Tú y Lazos De Amor, ha llamado la atención de los medios por su gran talento en la actuación teatral, así como en la música, lo cierto es que hace poco, la pequeña hija de Lucero le dio una devastadora noticia a su madre.

Resulta ser que tanto Lucerito como su hermano, José Manuel, decidieron que continuarían sus estudios en el extranjero, hecho que le rompió el corazón a la cantante de 'Llorar', 'Vete con ella' y 'No me hablen de él'.

No es fácil cuando los hijos se van a estudiar fuera. No es que empiecen a hacer su vida como tal, porque todavía no se despegan al cien por ciento. Tal vez eso será cuando ya lo decidan", declaró la cantante