Desfigurada y en la ruina: Tras cirugías y veto de Televisa, actriz llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien vivió una pesadilla tras acabar sin un peso y deprimida durante la pandemia, vuelve a México luego de pasar por tremenda crisis y llega al programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Lis Vega, quien dejó las telenovelas hace 8 años al hacer Santa diabla en el 2014. Desde 2012 que a la cubana no se le veía en algún melodrama en México, pues participó por última vez en Amorcito Corazón.

La actriz y cantante actuó en telenovelas de la televisora de San Ángel como Contra viento y marea, Duelo de pasiones y Zacatillo, un lugar en tu corazón, sin embargo, fue vetada de Televisa por irse a TV Azteca al participar en el reality Sí se puede.

Lis, quien ha luchado contra el Covid-19 en dos ocasiones, cayó en depresión mientras vivía en Estados Unidos pues quedó en la ruina y no tenía ni donde vivir. Hace unos meses, confesó que no tenía ni para comer:

Lloré mucho, noches de mucha angustia y depresión. Se me aprieta el pecho porque me la pasé súper mal; me corrieron de donde yo estaba, me quedé sin dinero y tuve que acudir a amistades para que me ayudaran en esos momentos".