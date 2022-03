Fernanda Castillo manda doloroso mensaje y destapa varias inseguridades del pasado

Ciudad de México.- Sí bien, actualmente, Fernanda Castillo es una actriz sumamente exitosa y reconocida nivel internacional por sus interpretaciones en el Señor de los Cielos, lo cierto es que no siempre fue la gran celebridad que todos conocen y de hecho, reveló que anteriormente había padecido por varias inseguridades, por lo que se vio obligada a recorrer un duro camino.

Fue este jueves, 31 de marzo, cuando la actriz de Teresa reveló que hace mucho tiempo no se sentía cómoda con su aspecto físico, por lo que decidió hacer un cambio radical, por medio de trabajo, ejercicio y constancia.

Hace mucho tiempo no me sentía tan bien conmigo y con mi cuerpo. Ha sido un proceso de mucha disciplina y amor propio pero estoy orgullosa porque siento que me he recuperado como mujer al trabajar en la mejor versión de mí", comenzó a relatar Castillo

La actriz reveló que ahora comprende que su cuerpo no estaba mal, pero ahora puede ser ella misma sin sentirse previamente condicionada a lo que debe ser.

No (lo digo) porque mi cuerpo antes estuviera mal, ni fuera menos hermoso, sino porque he buscado el cuerpo que a mí me hace sentir en armonía, el cuerpo que yo decido tener, no el que nadie me impone