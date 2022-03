Gustavo Adolfo Infante ofrece disculpa a Mauricio Martínez por comentario de abuso sexual

Ciudad de México.- Después de ser criticado en redes sociales por la insensibilidad que mostró hacia el caso de Mauricio Martínez y su denuncia de abuso sexual, Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa pública al actor.

Durante el programa Sale el Sol, el periodista expresó sus disculpas y recordó que al estar hablando de Martínez, emitió un comentario "que el día de hoy me apena y me avergüenza".

Dije yo que no daba entrevistas, y no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar a una víctima como es el señor Mauricio Martínez, sé que fui poco sensible al expresarme de esa manera, en una persona que tuvo que regresar de la Unión Americana para poner en tinta y en papel una denuncia en contra de una persona hace 20 años", manifestó.